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12:26, 15 августа 2023Культура

Известный актер Устинов рассказал о полученных в зоне СВО ранениях

Актер Устинов рассказал о потере чувствительности ладони из-за ранения на СВО

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Российский актер театра и кино Павел Устинов, снявшийся в таких фильмах, как «Притяжение», «Лед 2» и «Спутник», рассказал о ранениях, которые получил в ходе специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом он сообщил в эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.

Артист поведал, что повредил нервы, мышечные ткани и сухожилия на левой ладони, из-за чего потерял чувствительность руки и восстанавливается до сих пор.

«По нам работала артиллерия, ракеты прилетали все ближе и ближе. Нам пришлось прятаться в подвале. В очередной из прилетов мне нужно было определить, по какой цели работает артиллерия. Как только я начал выходить, меня дверью отшибло обратно, взрывной волной», — рассказал актер.

Спустя минуту после обстрела Устинову сообщили, что его соседи завалены в подвале. Вместе с сослуживцами актер выбрался из убежища и принялся разгребать завалы. Команде удалось откопать и спасти военнослужащих.

«Было страшно всегда. Каждый, кто находится там, испытывает страх. Но нужно обуздать его, чтобы достичь своих целей. Это большой труд. Не только физический, но и психологический», — добавил артист.

Ранее воюющий на стороне Киева украинский кинорежиссер Олег Сенцов заявил, что получил ранение, вернувшись на фронт после контузии.

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    Анастасия Астахова
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