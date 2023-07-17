Воюющий на стороне Киева режиссер Олег Сенцов сообщил о ранении

Воюющий на стороне Киева украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что получил ранение

Воюющий на стороне Киева украинский кинорежиссер Олег Сенцов заявил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), что получил ранение, вернувшись на фронт после контузии.

Кинематографист отметил, что был ранен на первом же боевом выходе. «Из лица [осколки] уже вытащили, а мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда», — написал он. Сенцов сообщил, что помимо него было ранено еще два человека.

Режиссер вступил в ряды территориальной обороны Киева в начале проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Является автором фильмов «Носорог», «Номера» и «Гамер».

Ранее 23-летнего украинского актера Александра Грекова покусали и избили в Дублине после спектакля киевского театра. Сотрудник театра имени Леси Украинки вышел покурить у главного входа после постановки, где на него напали двое мужчин и три женщины.