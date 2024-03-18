Звезда фильма «Виват, гардемарины!» высказался об отношении коллег к СВО

Актер Мамаев заявил, что не понимает абстрагировавшихся от СВО коллег

Звезда фильмов «Виват, гардемарины!», «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война», актер Михаил Мамаев высказался об отношении своих коллег к специальной военной операции (СВО) на Украине. Свою позицию он озвучил в выпуске YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Мамаев заявил, не понимает абстрагировавшихся от темы СВО деятелей культуры. «Человек, который выходит на сцену, поет песни, читает стихи, играет роли, — он открыт миру. И если мир вокруг тебя, твой родной мир в этот момент ранен, то это должно, как минимум, как-то проходить через человека и отразиться на том, что он делает», — пояснил он.

Актер отметил, что российская культурная элита выросла в мирное время и ей трудно осознать современные реалии. «Они же сразу, даже те, кто сейчас с нами, повыкидывали на аватарки государственный флаг врага, "черные квадраты"… Сердобольность вот такая. Давай попытаемся их понять», — обратился к интервьюеру Мамаев.

Ставший военкором артист подчеркнул, что сам оказался готов к СВО. «Я даже больше скажу, мне кажется, я был воспитан для этого времени... Эта гигантская энергия боли и радости пошла через меня», — заключил он.

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