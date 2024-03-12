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15:19, 12 марта 2024Культура

Звезда «Улиц разбитых фонарей» назвал наказание для уехавших из России звезд

Актер Селин: спонсирующих ВСУ звезд нужно приговорить к высшей мере наказания

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Заслуженный артист Российской Федерации, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин назвал подходящее на его взгляд наказание для уехавших из России звезд. Его слова приводит aif.ru.

Селин заявил, что спонсирующие Вооруженные силы Украины (ВСУ) артисты заслуживают высшей меры наказания. В пример он привел музыкантов Андрея Макаревича и Бориса Гребенщикова (внесены Минюстом в реестр иноагентов). «Это предатели, получается. С которыми всю жизнь каждая страна мира разбирается по-своему, а кое-где, на кого эти ребята работают, на электрический стул сажают», — отметил актер.

Артист подчеркнул, что его позиция продиктована не кровожадностью. Он пояснил, что отправка денег ВСУ на расправу над своими соотечественниками должна сурово караться по закону. «Это просто факт: именно так наказывают предателей родины. Я же не беру с неба взятые вещи, не придумываю ничего. В любимой ими Америке их бы посадили на электрический стул. Вот и все. А как иначе с предателями поступать?» — заключил он.

Ранее Селин заявил о «разброде и шатании» в головах покинувших страну звезд.

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      Мария Рюрикова
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