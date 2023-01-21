Звезда «Гардемаринов» отправился в зону спецоперации

Звезда фильма «Виват, гардемарины!» Мамаев отправился в зону СВО на Украине

Российский актер, звезда фильма «Виват, гардемарины!» Михаил Мамаев отправился в зону спецоперации на Украине. Он опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) серию снимков, на которых он стоит в окружении танков и российских солдат.

Актер сопроводил фотографии стихами собственного сочинения.

«Если так повернется, что вырвут руль или грудь превратят в решето от пуль, стану смайлика солнечной рожицей», — написал 56-летний Мамаев.

До этого актер оценил новый формат новогоднего обращения президента России Владимира Путина. «Совершенно особенная новогодняя ночь…Поздравление президента на фоне настоящих героев, заглянувших в глаза смерти, защитников страны», — отметил он.

Ранее стало известно, что бежавший на Украину актер Артур Смольянинов заявил о готовности воевать против России. «Если бы я и пошел (...), то именно на стороне Украины», — отметил актер. По его словам, таким образом он «защитил» бы одних своих «братьев» от других.