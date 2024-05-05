Защищавший Ефремова адвокат заявил о желании поскорее вернуться на СВО

Раненный в зоне СВО адвокат Ефремова Пашаев заявил о желании вернуться на фронт

Скандальный адвокат, защищавший актера Михаила Ефремова по делу об аварии Эльман Пашаев, получивший ранение в зоне специальной военной операции (СВО), заявил о желании как можно скорее вернуться к сослуживцам. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, раненый адвокат, который все еще слаб и находится на строгом постельном режиме, заявил, что сразу после восстановления вернется на фронт. Врачи не делают никаких прогнозов относительно перспектив восстановления Пашаева, отмечая, что реабилитация займет много времени.

30 апреля стало известно, что группа военнослужащих, в которой также находился правозащитник, была окружена и попала под обстрел в районе Угледара в Донецкой народной республике. Украинский дрон сбросил снаряд. В результате юрист был ранен и оказался при смерти. Позже сам Пашаев рассказал, что не помнит момент взрыва и ранения.

В 2020 году после ряда высказываний в СМИ Пашаева лишили статуса адвоката. Юрист пытался доказать, что Ефремова не было за рулем машины в момент ДТП в центре Москвы. Актер заявил, что юрист предлагал ему «купить свидетелей», которые это подтвердят. В 2020 году Пашаеву на время удалось вернуть лицензию, однако через несколько дней Совет Федеральной палаты адвокатов России нашел неустранимые нарушения, которые имелись при получении адвокатского статуса.