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10:55, 22 сентября 2023Культура

Актер из «Реальных пацанов» попал из тюрьмы на СВО

Актер из «Реальных пацанов» Александр Килин попал из тюрьмы на СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Тимофей Калмаков / Сетевое издание «63.ру»

31-лентий российский актер Александр Килин, который сыграл в фильме «Географ глобус пропил» и эпизодах сериала «Реальные пацаны», попал из тюрьмы в зону специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сообщает издание E1.

Артист опубликовал фотографии с места своей службы.

В августе 2015 года Александр Килин был осужден и приговорен к 18 годам строго режима. Жертвой актера стала 19-летняя студентка Высшей школы экономики, которую изнасиловали и ударили 12 раз по голове куском бетона. Сам артист свою вину отрицал. С 2015 года он находился в исправительной колонии № 1 города Соликамска.

Ранее российский актер театра и кино Павел Устинов, снявшийся в таких фильмах, как «Притяжение», «Лед 2» и «Спутник», рассказал о ранениях, которые получил в ходе СВО.

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    Анастасия Астахова
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