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22:33, 20 июня 2026Россия

Стали известны подробности о напавшем с мачете на торговый центр в Краснодаре

ТАСС: Нападавший с мачете попал в ТЦ в Краснодаре через вход без металлоискателя
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Напавший на посетителей торгового центра в Краснодаре вошел в здание через помещение пункта быстрого питания, не оборудованное металлоискателем, и смог пронести нож незаметно — предположительно, в рюкзаке или куртке. Об этом ТАСС сообщили в частной охранной организации «Асгард», сотрудники которой обеспечивают безопасность в этом торговом центре.

«Он вошел в помещение торгового центра через пункт быстрого питания — это дополнительный вход в торговый центр. На основном входе металлоискатель стоит», — сообщил представитель.

Он уточнил, что сотрудники охранной организации выполнили все предписания должностной инструкции: эвакуировали людей, сработала пожарная сигнализация, дымоудаление и пожарная тревога, была вызвана полиция. При этом собеседник агентства подчеркнул, что раненый сотрудник охраны не является работником их организации — он представляет другую фирму, которая обеспечивает безопасность в МФЦ.

Ранее стало известно, что 19-летнему напавшему с мачете на посетителей торгового центра (ТЦ) West Mall в Краснодаре грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

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