Раскрыт возможный срок для напавшего с мачете на торговый центр в Краснодаре

Напавшему на ТЦ в Краснодаре грозит лишение свободы вплоть до пожизненного

19-летнему напавшему с мачете на посетителей торгового центра (ТЦ) West Mall в Краснодаре грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Об этом пишет ТАСС.

В отношении него возбудили уголовное дело по статьям 105 УК РФ («Убийство») и 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Собеседник агентства подчеркнул, что нужно учитывать, что молодой человек использовал взрывное устройство и ранил нескольких человек, в том числе беременную женщину.

Жертвой нападения стала 36-летняя женщина. Кроме того, ранены четыре женщины в возрасте 27, 38, 64 и 65 лет, а также 55-летний охранник.

Во время допроса нападавший рассказал, что рос в неполной многодетной семье.