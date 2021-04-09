На Украине выпустили из СИЗО осужденного за разбой радикала

На Украине суд выпустил из СИЗО радикала Сергея Стерненко, осужденного на семь лет колонии за разбойное нападение и похищение человека. Об этом пишет «Страна.ua».

Его отправили под круглосуточный домашний арест до апелляции по приговору, которая запланирована на 16 апреля.

Экс-глава одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России) Стерненко был приговорен к лишению свободы в конце февраля. Он также обвиняется в убийстве человека.

20 марта несколько тысяч сторонников Стерненко устроили массовые беспорядки возле офиса президента Владимира Зеленского в Киеве. Они закидали здание петардами, облили краской главный вход, разбили стекла и бросили внутрь файер.

Несколько участников беспорядков также отправлены под домашний арест. Один из них пригрозил подать иск против замглавы МВД.