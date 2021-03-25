Участник нападения на офис Зеленского потребовал извинений от замглавы МВД

Участник нападения на офис президента Украины Владимира Зеленского потребовал извинений от замглавы МВД Антона Геращенко, сообщает портал «Гордон».

Геращенко опубликовал видеоролик о беспорядках под офисом президента. В нем были названы имена и фамилии некоторых участников, в том числе Романа Ратушного. Замминистра назвал их кучкой провокаторов, которые уже установлены и ответят за свои поступки.

Ратушный утверждает, что не участвовал в противоправных действиях. Он возмутился, что Геращенко опубликовал его персональные данные и фотографию, на использование которой он не давал разрешение.

Все это, по словам Ратушного, унижает его честь и достоинство, негативно влияет на деловую репутацию и нарушает презумпцию невиновности. «Я требую эту информацию удалить, опровергнуть и извиниться», — заявил активист, пригрозив в противном случае подать иск о возмещении морального вреда.

20 марта около трех тысяч человек собрались у офиса Зеленского, требуя освободить экс-главу одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России) Сергея Стерненко, который получил семь лет лишения свободы за похищение человека и разбой. Они закидали здание петардами, облили краской главный вход, разбили стекла и бросили внутрь фаер.

Один из участников акции отправлен под домашний арест. В офисе Зеленского заявили, что ключевым организатором беспорядков был экс-президент Петр Порошенко.