Участника нападения на офис Зеленского отправили под домашний арест

На Украине суд отправил под домашний арест одного из участников нападения на офис президента Владимира Зеленского 20 марта. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, передает «Интерфакс — Украина».

На данный момент пятеро участников акции подозреваются в хулиганстве. Кроме того, события возле офиса Зеленского квалифицированы как умышленное уничтожение или повреждение имущества.

20 марта около 3 тысяч человек собрались у стен офиса Зеленского в Киеве, требуя освободить экс-главу одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России) Сергея Стерненко. Он был приговорен судом к семи годам лишения свободы за похищение человека и разбой.

Протестующие закидали здание петардами, облили краской главный вход, разбили стекла и бросили внутрь фаер. Попытка поджечь президентский офис не удалась, так как огонь потух.

Советник главы офиса Михаил Подоляк назвал ключевым организатором беспорядков бывшего президента Украины Петра Порошенко.