Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что Украина теряет суверенитет. Соответствующее мнение она высказала в эфире телеканала «Наш», запись доступна на YouTube.

По ее словам, украинские власти уделяют больше внимания внешним игрокам, чем украинцам. Она отметила, что после того, как была помилована в России и вернулась на Украину, могла быть президентом. «Не хочу, но могу», — сказала экс-депутат, добавив, что такой вывод можно сделать, глядя на действующего украинского лидера Владимира Зеленского.

«Если раньше мы думали, что президентом на Украине может быть человек умный, потом думали, что просто богатый, то теперь мы понимаем, что, да, можно просто дурковать, и ты можешь быть президентом, если тебе повезет», — заключила Савченко.

В 2014 году Савченко пошла воевать против ополчения Донбасса. В том же году ее взяли в плен примерно в полутора километрах от поселка Металлист, где в результате обстрела погибли журналисты ВГТРК. На Савченко был камуфляж без опознавательных знаков, с собой — карта населенного пункта с обозначенными позициями ополченцев.

В России в 2016 году ее обвинили в гибели журналистов и приговорили к 22 годам лишения свободы. Позднее Савченко была помилована президентом России Владимиром Путиным. После депортации на Украину бывшая летчица занялась политикой.

Известно, что в 2019 году она пыталась переизбраться в парламент по одномандатному округу в Донецкой области, однако ее поддержали лишь восемь украинцев.