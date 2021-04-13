На Украине рассказали об обмане участников конфликта в Донбассе

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко в эфире телеканала «Наш» заявила, что украинские власти в течение последних лет «плевали» на участников боевых действий в Донбассе, а также обманывали их с обещанной землей. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, инциденты, когда власти крадут землю у участников боевых действий на востоке Украины, происходят повсеместно. «Завтра вы будете лоббировать закон, чтобы продать землю, открыть рынок, продать ее иностранцам. Вы этим не подрываете боевой дух?» — заявила она.

Савченко отметила, что после Майдана многие жители страны испытывали оптимизм, поэтому на войну в Донбассе отправилось много добровольцев. «В этот раз не будет такого. Не будет, потому что семь лет показали, как власть умеет плевать на участников АТО (антитеррористическая операция, так в Киеве до февраля 2018 года называли силовые действия против самопровозглашенных республик Донбасса, — прим. «Ленты.ру») и на людей», — сказала политик.

Ранее Савченко предрекла, что после правления президента Украины Владимира Зеленского страну ждет период «руин и погромов». По ее мнению, эпоха «застоя» в сфере инфраструктуры в стране никуда не делась. Она заявила, что в стране происходит «полный коллапс».

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более семи лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Российская сторона отвергает эти претензии.