Молдавские военные примут участие в параде на Украине

Молдавские военные примут участие в параде в Киеве по случаю Дня независимости Украины. Об этом сообщил министр обороны Молдавии Анатолий Носатый. Его цитирует «Интерфакс-Украина».

Он подчеркнул, что в связи с пандемией COVID-19 и эпидемической обстановкой в праздничных мероприятиях будет участвовать ограниченное количество молдавских военнослужащих из роты почетного караула. Киев также посетит официальная делегация из Молдавии, однако пока неизвестно, возглавит ее президент страны Майя Санду или председатель парламента Игорь Гросу.

Отмечается, что делегация Украины в свою очередь прибудет на празднование молдавского Дня независимости в Кишинев.

Ранее стало известно, что 15 украинских парашютистов выступят с показательным выступлением в честь Дня независимости Украины. Во время прыжка они выстроятся в фигуру «сердца» в свободном падении и станцуют гопак.

День независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа. В этом году он займет три дня, во время которых будут чествовать «великих украинцев» и проводить концерты и военные парады. Кроме того, в этот период в Киеве пройдет «саммит первых леди».