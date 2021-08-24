Зеленский заявил об «украинских сердцах» жителей Донбасса

Русскоговорящие и украиноязычные жители Украины должны быть «одной семьей». Об этом президент республики Владимир Зеленский рассказал во время выступления по случаю 30-летия независимости страны. Трансляцию праздничного мероприятия ведет YouTube-канал «112 Украина».

В своей речи Зеленский вспомнил о конфликте на Донбассе и получении жителями региона российских паспортов. «Можно временно оккупировать территории, но невозможно оккупировать любовь людей к Украине. Можно создать тупик и заставить получать паспорта, но нельзя паспортизовать их украинские сердца», — подчеркнул он.

Глава государства также заявил о единстве населения Украины, которое должно сохраняться, несмотря на культурные и политические различия. «Потому что объединяет нас Украина. Потому что все мы говорим ей: "Ты у меня единственная"», —заключил Зеленский.

Ранее украинский лидер сравнил Донбасс с Берлинской стеной и посоветовал местным жителям, испытывающим симпатии к России, покинуть регион, поскольку он «никогда не будет русским» и рано или поздно вернется под контроль Киева.