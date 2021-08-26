Глава ДНР обвинил украинские власти в намеренном разорении страны

Власти Украины намеренно разоряют страну и ее жителей посредством втягивания республики в долговые ямы Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в беседе с РИА Новости.

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По его словам, Киев соглашается на кабальные условия займов МВФ. Он уверен, что властям не удастся погасить выданные кредиты, а отказаться от них нет возможности из-за нехватки средств в государственном бюджете. «Политическое руководство не то что не задумывается о завтрашнем дне, оно сознательно разоряет и страну, и каждого ее жителя», — заключил Пушилин, обвиняя украинские власти в провальном экономическом курсе.

Он напомнил, что в ДНР неоднократно предупреждали украинское руководство о невыгодности сделок с Западом. По его словам, за 30 лет независимости республика так и не смогла начать самостоятельно удовлетворять свои финансовые потребности и попала в зависимость от западных стран.

22 августа Пушилин посоветовал киевским властям забыть о возвращении Крыма в состав страны и больше не возвращаться к этой теме. Он добавил, что насчет Донбасса осталась, может быть, сотая процента, что удастся говорить о мирном сосуществовании в какой-то ближайшей перспективе.

Ранее стало известно, что в 2021 году Украина может получить от Международного валютного фонда (МВФ) около миллиарда долларов. Заместитель главы Национального банка страны Сергей Николайчук добавил, что такую же сумму Киеву дадут и в 2022 году.