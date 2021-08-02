Глава ДНР заявил об отсутствии прогресса на переговорах по Донбассу

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об отсутствии прогресса на переговорах по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, передает РИА Новости.

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«Если говорить о переговорных площадках, там ничего нового не происходит. Нет никакого прогресса», — сказал Пушилин.

Он отметил, что за прошедшие годы было проведено «очень много встреч». «Но по факту Минские соглашения не выполнены ни на йоту, причем именно из-за позиции Украины», — добавил глава ДНР.

Ранее Пушилин назвал репутационным ударом по Украине жалобу, которую Россия направила против нее в Европейский суд по правам человека. Он заявил, что жалоба стала следствием недоговороспособности Киева.

«Военные преступники, руководящие Украиной, должны понести соответствующее наказание за все свои злодеяния», — добавил глава ДНР.