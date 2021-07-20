Глава ДНР заявил о «чудовищной провокации» против России и ДНР по делу MH17

Крушение малайзийского Boeing используется в качестве «чудовищной провокации» против России и самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Нам совершенно очевидно, что самолет был сбит Украиной. Эта чудовищная провокация была сфабрикована для того, чтобы обвинить наших бойцов и наказать Россию. Западные страны поспешили наложить санкции на Москву, даже не дождавшись предварительных результатов расследования», — сказал Пушилин. Он добавил, что международное сообщество относится к России и ДНР предвзято, стараясь обелить имидж Украины.

По словам главы республики, у ополчения не было такой техники, которая позволила бы поразить самолет на такой высоте, поэтому все факты полностью сфальсифицированы. Он также напомнил, что ДНР сделала все возможное, чтобы вернуть тела погибших и обломки лайнера сразу после обнаружения.

Ранее эксперт Центра исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ и Центральной Европы Артем Куреев заявил о том, что авиакатастрофу продолжат использовать для создания имиджа России как державы-агрессора. «Пока политика Вашингтона на украинском направлении не изменится, Белый дом будет настаивать на осуждении России», — указал он.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи обвинили в причастности к инциденту граждан России Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Их подозревают в содействии передвижению зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», из которого, по версии суда, был сбит лайнер.