Эксперт рассказал о сфабрикованных доказательствах против России по делу MH17

Эксперт рассказал о сфабрикованных доказательствах против России по делу о крушении MH17

Катастрофу малайзийского Boeing 777 над Донбассом продолжат использовать для создания имиджа России как державы-агрессора. Об этом рассказал в беседе с «Лентой.ру» эксперт Клуба «Валдай» и Центра исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ и Центральной Европы Артем Куреев.

Комментируя ситуацию с отказом США предоставить спутниковые снимки, на которых якобы запечатлен момент пуска ракеты по лайнеру, он заметил, что прозападные СМИ и политики воспримут любые сфабрикованные доказательства по делу MH17 как настоящие вне зависимости от их качества. Главное, чтобы эти данные вписывались в общую антироссийскую повестку.

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Куреев отметил, что для Евросоюза и стран НАТО официальные заявления властей США сразу становятся неопровержимым фактом, не требующим подтверждений. «Пока политика Вашингтона на украинском направлении не изменится, Белый дом будет настаивать на осуждении России», — указал он.

По мнению эксперта, расследование по делу о катастрофе MH17 — лишь малая часть большой игры Запада против Москвы. «Сбитый самолет оказался крайне нужен ЕС и Украине в 2014 году для ужесточения санкций и нового витка антироссийской риторики», — заключил он.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи обвинили в причастности к инциденту граждан России Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Их подозревают в содействии передвижению зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», из которого, по версии суда, был сбит лайнер. При этом Украина, США и страны Запада неоднократно призывали Россию признать ответственность за катастрофу. Москва отрицает свою причастность к крушению лайнера.