Суд в Нидерландах отказался допрашивать разведчика США по MH17

Суд в Нидерландах отказался допрашивать сотрудника разведки США по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Донбассе в 2014-м. Об этом заявил на слушаниях судья Хендрик Стейнхейс, его слова передает ТАСС.

Стейнхейс подчеркнул, что судебные следователи неоднократно пытались получить дополнительные сведения от американской стороны. Однако переговоры с США не принесли результатов в этом вопросе. «Поэтому суд считает, что данное ходатайство должно быть отклонено как не имеющее смысла», — заключил судья. Он также отметил, что слушания по делу MH17 откладываются до 6 сентября.

До этого защита Олега Пулатова, одного из обвиняемых в организации крушения MH17, обратилась к суду с просьбой допросить американского разведчика относительно фотографий со спутника, на которых, как утверждали в Вашингтоне, запечатлен момент запуска ракеты по лайнеру. По мнению адвокатов, гражданин США может предоставить дополнительную информацию по делу.

С 2020 года суд пытался получить от американской стороны фотографии, которые якобы подтверждают пуск ракеты из зенитного комплекса «Бук» недалеко от места катастрофы в день крушения самолета. Последний раз об этом просили весной 2021-го, США ответили отказом. Как объявил Стейнхёйс, суд не видит возможности удовлетворить это требование.

Суд по делу о крушении самолета начался 9 марта 2020 года в Нидерландах.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи обвинили в причастности к инциденту граждан России Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Предполагается, что все они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, вероятно, был сбит лайнер.