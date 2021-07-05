Раскрыты новые данные о пропавших пассажирах MH17

Два пропавших пассажира малайзийского «Боинга» (рейс MH17), разбившегося в Донбассе в 2014 году, — это граждане Нидерландов. Новые данные раскрыла пресс-секретарь голландской прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк РИА Новости.

На июньских слушаниях по делу о крушении председательствующий судья Хендрик Стинхейс заявил, что останки двух человек так и не были найдены. Поскольку посадочные талоны обоих пассажиров были в распоряжении служб аэропорта, они действительно находились в самолете.

Судья отметил, что всего на месте крушения нашли тела 296 человек, которые удалось опознать.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи обвинили в причастности к инциденту граждан России Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Предполагается, что все они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, вероятно, был сбит лайнер.