Защита обвинила прокуратуру в искажении данных по делу MH17

Защита обвинила прокуратуру в искажении данных, которые предоставили эксперты российского оборонного концерна «Алмаз-Антей» по делу о крушении Boeing (рейс MH17) в Донбассе в 2014 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление адвоката Сабине тен Дуссхате.

Ранее прокуратура отклонила просьбу защиты опросить «Алмаз-Антей» по делу. Это объяснили тем, что адвокаты слишком часто общаются с экспертами концерна. Кроме того, в прокуратуре считают, что «Алмаз-Антей» решил не предоставлять запрошенные ранее отчеты, а предоставил новые документы, «которые не полностью объясняют их собственное расследование».

«Хотели бы указать на неточность заявления прокуратуры относительно "Алмаз-Антея". Обвинение заявило, что "Алмаз-Антей" решил не предоставлять ранние отчеты, вместо этого они предоставили новые, в которых не было учтено их собственное расследование. Это не так», — заявила адвокат. Она добавила, что прокуратура просто не внесла отчеты в дело.

Суд по делу о крушении самолета начался 9 марта 2020 года в Нидерландах. По нему проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных судят заочно.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи по итогам расследования назвали имена обвиняемых по делу: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Предполагается, что все они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, вероятно, был сбит лайнер.

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