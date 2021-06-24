Прокуратура отклонила просьбу опросить «Алмаз-Антей» по делу о крушении MH17

Прокуратура Нидерландов отклонила просьбу защиты опросить экспертов российского оборонного концерна «Алмаз-Антей» по делу о крушении Boeing (рейс MH17) в Донбассе в 2014-м. Об этом сообщил прокурор Тейс Бергер, его цитирует РИА Новости.

Прокурор объяснил, что защита может опрашивать экспертов индивидуально, совместно с другими экспертами или с помощью дополнительных вопросов. При этом обычно на это тратят полдня или день, но не более того. Бергер считает, что те несколько дней, что защита тратит на опрос представителей «Алмаз-Антей», — это слишком много.

«Также уникальным является то, что суд предоставил защите возможность направить экспертам дополнительные письменные вопросы... В этой связи можно сказать, что эксперт "Алмаз-Антей" — наиболее часто опрашиваемый эксперт во всей истории криминального судопроизводства в Нидерландах», — заключил прокурор.

Суд по делу о крушении самолета начался 9 марта 2020 года в Нидерландах. По нему проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных судят заочно.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи по итогам расследования назвали имена обвиняемых по делу: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Предполагается, что все они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, вероятно, был сбит лайнер.

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