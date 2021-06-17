Прокуратура приобщила заключение «Алмаз-Антея» к делу по MH17

Прокуратура Нидерландов приобщила заключение представителей концерна «Алмаз-Антей» к делу по крушению рейса MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокурора Манон Риддербекс.

Выводы концерна касаются анализа обломков, найденных на месте катастрофы. Из материалов следует, что речь идет исключительно об осколках «Боинга»: детали других судов не обнаружены.

«Все обломки, найденные на месте крушения, прошли судебно-медицинскую экспертизу. Российский оборонный концерн "Алмаз-Антей" оценил фотографии обломков, найденных на месте трагедии. Их заключения по фото и отчеты были приобщены к делу», — пояснила прокурор.

7 июня сообщалось, что суд в Нидерландах отказался от попыток получить от Соединенных Штатов спутниковые снимки, имеющие отношение к крушению «Боинга». Эти фотографии должны были подтвердить пуск ракеты из зенитного комплекса «Бук» недалеко от места катастрофы в день крушения самолета.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи по итогам расследования назвали имена обвиняемых по делу: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Предполагается, что все они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, вероятно, был сбит лайнер.

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