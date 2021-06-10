Стали известны показания «ценного свидетеля» о «Буке» по делу МН17

«Ценный свидетель» по делу о катастрофе малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах заявил, что никогда не видел зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук» в зоне конфликта в Донбассе. Его показания в суде в четверг, 10 июня, стали известны РИА Новости.

Судья Дагмар Костер сообщил, что Цемах с июня 2014 года отвечал за воздушную оборону в городе Снежное.

«Что касается MH17, он не был в этом районе в тот день, он также не знает, что именно делал в тот день и где был… Цемах на протяжении конфликта на востоке Украины никогда не видел ЗРК "Бук", в том числе в Снежном», — отметил Костер.

Днем ранее сообщалось, что в суде по делу о крушении Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заслушали диалоги полевых командиров самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) об охране ЗРК «Бук». Так, за семь часов до катастрофы глава разведки ДНР Сергей Дубинский мог обсуждать со своим подчиненным, отставным офицером разведки армии России Олегом Пулатовым транспортировку «Бука» в сторону села Первомайское, откуда, по версии следствия, выпустили ракету, сбившую самолет.

В апреле нидерландская телерадиокомпания Nieuwsuur сообщила, что получила доступ к тысячам перехваченных телефонных разговоров Дубинского. Согласно обнародованным данным, в день крушения лайнера в ДНР прибыл «Бук». Этому предшествовали переговоры с Москвой «на высшем уровне», которая, как утверждается, участвовала в военно-стратегических решениях.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Прокуратура считает, что самолет был сбит российской ракетой комплекса «Бук», выпущенной с территории Восточной Украины. Следователи по итогам расследования назвали имена обвиняемых по делу: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко.