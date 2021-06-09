В суде по делу MH17 заслушали диалоги полевых командиров ДНР об охране «Бука»

В суде по делу о крушении малайзийского Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заслушали диалоги полевых командиров самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) об охране зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Расшифровку переговоров публикует «Русская служба Би-би-си».

Отмечается, что за семь часов до катастрофы глава разведки ДНР Сергей Дубинский мог обсуждать со своим подчиненным, отставным офицером разведки армии России Олегом Пулатовым транспортировку «Бука» в сторону села Первомайское, откуда, по версии следствия, выпустили ракету, сбившую самолет.

«Слушай меня. Сейчас тебе "Крот" притянет "Бук-М". Надо поставить где-то в районе Первомайска его. "Бук-М"… И придут три танка "Востока" с охраной"», — говорит в одной из записей, предположительно, Дубинский.

В других записях мужчина с голосом Дубинского также обсуждает перемещение «Бука» в колонне с танками батальона «Восток» в район Саур-Могилы, где проходили ожесточенные бои с украинскими военными. В телефонном разговоре за несколько дней до крушения МН17, предположительно, Игорь Гиркин (Стрелков), занимавший тогда пост министра обороны ДНР, говорит своим собеседникам о тяжелом положении сторонников ДНР и просит предоставить средства ПВО, чтобы противостоять украинской авиации.

Ранее сообщалось, что озвученные в ходе заседания записи датированы 16 и 17 июля 2014 года — разговоры перехватила Служба безопасности Украины (СБУ) и передала их совместной следственной группе. Подлинность записей подтверждали участники этих разговоров, но при этом некоторые отмечали, что их реплики были смонтированы.

В апреле нидерландская телерадиокомпания Nieuwsuur (NOS) сообщила, что получила доступ к тысячам перехваченных телефонных разговоров Дубинского. Согласно обнародованным данным, в день крушения лайнера в ДНР прибыл «Бук». Этому предшествовали переговоры с Москвой «на высшем уровне», которая, как утверждается, участвовала в военно-стратегических решениях. Через полчаса после падения лайнера Дубинский узнал от подчиненных, что они якобы сбили украинский истребитель. В течение следующих двух часов он выяснил, что в это же время был сбит пассажирский самолет, и потребовал объяснений. Ополченцы сообщили, что борт был подбит украинским военным самолетом, а сами они выстрелили по истребителю из «Бука».

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Прокуратура считает, что самолет был сбит российской ракетой комплекса «Бук», выпущенной с территории Восточной Украины. Следователи по итогам расследования назвали имена обвиняемых по делу: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко.