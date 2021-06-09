В суде по делу МН17 обнародовали переговоры полевых командиров ДНР о «Буке»

В суде по делу о крушении малайзийского Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в 2014 году обнародовали записи переговоров полевых командиров самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) о транспортировке зенитного ракетного комплекса «Бук» в день, когда был сбит самолет. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Отмечается, что озвученные в ходе заседания записи датированы 16 и 17 июля 2014 года — разговоры перехватила Служба безопасности Украины (СБУ) и передала их совместной следственной группе. Подлинность записей подтверждали участники этих разговоров, но при этом некоторые отмечали, что их реплики были смонтированы.

В суде, в частности, включили записи разговоров начальника разведки ДНР Сергея Дубинского с заместителем командира батальона «Восток» Александром Семеновым, министром обороны ДНР Игорем Гиркиным (Стрелков) и подчиненными. Они обсуждали перемещение «Бука» по контролируемой территории и позицию, которую установка должна была занять в районе села Первомайское.

В конце мая суд в Нидерландах завершил предварительное производство по делу о крушении рейса MH17. Судьи осмотрели реконструкцию места падения «Боинга», созданную на военно-воздушной базе в Нидерландах. Отмечалось, что о результатах осмотра, выводах и замечаниях суда будет известно позже.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Прокуратура считает, что самолет был сбит российской ракетой комплекса «Бук», выпущенной с территории Восточной Украины. Следователи по итогам расследования назвали имена обвиняемых по делу: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Предполагается, что все они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук».