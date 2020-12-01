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Украина получит доступ к материалам дела MH17

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Фото: Michael Kooren / Reuters

Заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина заявил, что власти страны получат доступ к материалам по делу о крушении малайзийского Boeing 777 рейса MH17. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) приняла решение о присоединении к делу «Украина против России» жалобы Нидерландов, которая касается крушения Boeing. Замминистра отметил, что именно это решение позволит Украине ознакомиться с необходимыми материалами. Отмечается, что прежде суд отказывал Киеву, ссылаясь на тайну следствия.

Ранее защита обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing Олега Пулатова изъявила желание допросить главу МВД Украины Арсена Авакова. Адвокат Баудевейн ван Эйк отметил, что после крушения самолета министр опубликовал в YouTube видео с предполагаемым зенитным ракетным комплексом (ЗРК) «Бук». Он подчеркнул, что подлинность записи вызывает сомнения.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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