Спрогнозирована стратегия защиты по делу MH17

Доказательства, свидетельствующие о том, что малайзийский Boeing (рейс MH17) был сбит в Донбассе в 2014 году из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», весьма убедительны, и стороне защиты понадобится избрать принципиально иную стратегию. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился Тоби Кэдмен, юрист-международник и глава адвокатской коллегии Guernica 37 International Justice Chambers.

«Если будет доказано, что "Бук" действительно использовался для того, чтобы сбить самолет, обвинение все равно должно будет доказать, что подсудимые несут ответственность за авиакатастрофу», — спрогнозировал Кэдмен.

Юрист напомнил, что всех обвиняемых судят заочно, и лишь один из подсудимых, Олег Пулатов, представлен юристом. По его словам, встает вопрос о том, насколько этот процесс будет считаться легитимным, учитывая, что он проводится в отсутствие обвиняемых. Более того, их экстрадиция в Нидерланды весьма маловероятна. «Это вызывает сожаление и лишает семьи жертв возможности увидеть, как эти лица будут привлечены к ответственности в суде», — заметил он.

Кэдмен отметил, что весь процесс уже занял почти семь лет и судебные слушания, по всей видимости, продлятся до конца этого года или до середины 2022-го. «Защита может попытаться затянуть процесс, но, учитывая, что только Пулатов представлен адвокатом, неясно, насколько это будет эффективно», — сказал Кэдмен.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Прокуратура считает, что самолет был сбит российской ракетой комплекса «Бук», выпущенной с территории Восточной Украины. Следователи по итогам расследования назвали имена обвиняемых по делу: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко.

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