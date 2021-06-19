В суде по делу МН17 обнародовали переговоры командиров ДНР во время боев с ВСУ

В суде по делу о крушении малайзийского Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заслушали диалоги полевых командиров самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) о боях против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео обнародовал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Денис Казанский, передает «Обозреватель».

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На записи заместитель руководителя разведывательной службы ДНР, россиянин Олег Пулатов разговаривает с украинцем Леонидом Харченко, который отчитывается о поражении в одном из боев. Он жалуется, что ополченцы понесли большие потери в противостоянии с ВСУ.

«Какую оборону? У меня, *****, тут уже больше половины состава ранены. Уже не знаю, что делать. Нас колбасят, как ***», — возмущается Харченко.

На вопрос Пулатова, почему ополченцы не отобьют атаку, он отвечает: «Чем? Ножами?» Харченко признает при этом, что доставляет проблемы военная авиация ВСУ.

Слушания дела об авиакатастрофе малайзиского Boeing 777 по существу начались 7 июня. Суд пытается выяснить, был ли самолет сбит комплексом «Бук», откуда могли выпустить ракету и какова роль четверых обвиняемых — россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова, а также украинца Леонида Харченко.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.