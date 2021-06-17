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Диспетчеры Украины опровергли присутствие истребителей рядом с МН17

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Фото: Максим Змеев / Reuters

Авиадиспетчеры Украины опровергли присутствие военного самолета рядом с районом полета Boeing (рейс МН17), который разбился в Донбассе в 2014-м. Об этом заявила прокурор Манон Риддербекс, ее цитирует РИА Новости.

«Опросы украинских военных и гражданских авиадиспетчеров и летчиков-истребителей не дали никаких указаний на присутствие военного самолета на месте крушения», — подчеркнула она. В этот день были другие рейсы, которые, впрочем, не пролетали контролируемой Донецкой и Луганской народными республиками зоной.

По ее словам, анализ обломков самолета также свидетельствует в пользу этой версии. О том же говорят и показания свидетелей.

Слушания дела об авиакатастрофе малайзиского Boeing по существу начались 7 июня. Суд пытается выяснить, был ли самолет сбит комплексом «Бук», откуда могли выпустить ракету, и какова роль четверых обвиняемых — россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова, а также украинца Леонида Харченко.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.

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