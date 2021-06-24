Прокуратура решила не использовать данные США в деле MH17

Прокуратура Нидерландов решила не использовать данные со спутников США в деле о крушении малазийского Boeing (рейс MH17) в Донбассе в 2014 году. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление прокурора Тейса Бергера.

Власти Соединенных Штатов заявили, что снимки являются государственной тайной, а потому не могут быть переданы суду. Прокуратура приняла такой ответ и решила не использовать американские данные.

Суд в Нидерландах также отказался от попыток получить спутниковые снимки США, имеющие отношение к крушению Boeing. Эти фотографии должны были подтвердить пуск ракеты из зенитного комплекса «Бук» недалеко от места катастрофы. В связи с этим глава МИД России Сергей Лавров обвинил Вашингтон в утаивании фактов.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи обвинили в причастности к инциденту граждан России Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Предполагается, что все они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, вероятно, был сбит лайнер.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться