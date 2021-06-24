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Премьер-министр Нидерландов отказался от участия в саммите с Путиным

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Марк Рютте
Марк Рютте
Фото: Olivier Hoslet / Reuters

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прокомментировал предложение Германии и Франции об организации саммита ЕС — Россия. Его слова передает ТАСС.

Политик заявил, что не возражает против встречи председателей Еврокомиссии и Евросовета с российским президентом Владимиром Путиным. Однако он отказался лично присутствовать на переговорах с Москвой. Рютте уточнил, что причина отказа — дело о крушении малазийского Boeing МН17.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Германия и Россия призвали ЕС к более плотному взаимодействию с Россией. В частности, некоторые дипломаты и сама канцлер Германии Ангела Меркель предложили пригласить Путина на саммит с лидерами стран Евросоюза. Идею поддержал и французский президент Эммануэль Макрон.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи по итогам расследования назвали имена обвиняемых по делу: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Предполагается, что все они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, вероятно, был сбит лайнер. Суд по делу о катастрофе MH17 начался 9 марта 2020 года в Нидерландах.

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