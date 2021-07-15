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В «Единой России» заявили о готовности принять главу ДНР в свои ряды

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Денис Пушилин
Денис Пушилин
Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости
Партия «Единая Россия» заявила, что готова принять главу ДНР Пушилина в свои ряды

Партия «Единая Россия» готова принять главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина в свои ряды, об это заявил заместитель секретаря генерального совета политсилы Сергей Перминов, передает РИА Новости.

«Как только получим заявление, обязательно рассмотрим его и примем все необходимые решения. И в строгом соответствии с уставом, конечно, да, добро пожаловать», — отметил он.

По словам Перминова, уставные порядки партии предполагают, что человек сначала становится сторонником, а после принимается в ряды «Единой России».

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о намерении подать заявление на вступление партию «Единая Россия». Свое желание политик обосновал «наличием внутренних приоритетов», которые «присущи всем людям».

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