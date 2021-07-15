Глава ДНР захотел вступить в «Единую Россию»

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о намерении подать заявление на вступление партию «Единая Россия». Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Свое желание политик обосновал «наличием внутренних приоритетов», которые «присущи всем людям».

«Поэтому считаю это абсолютно правильным шагом с моей стороны», — сказал Пушилин. В какие сроки глава республики намерен подать документы на вступление в партию, и станет ли он после этого баллотироваться в российские органы государственной власти, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что премьер-министр ДНР Александр Бородай захотел баллотироваться в Государственную Думу и подал документы на праймериз «Единой России». Выдвигаться в парламент он планирует по общерегиональному списку от Ростовской области.