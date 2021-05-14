Первый премьер-министр ДНР собрался в Госдуму

Первый премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Бородай подал документы на праймериз партии «Единая Россия» в Ростовской области, сообщает Союз добровольцев Донбасса.

За счет участия в предварительных выборах он собирается попасть в Государственную Думу России по общерегиональному списку от Ростовской области. Экс-премьер ДНР заявил, что за семь лет он «изрядно сроднился» с приграничной Донбассу областью России и для него обе территории — одинаково русские земли. Он добавил, что на территории страны за него будут голосовать также избиратели, которые приедут из Донбасса.

Ранее действующий глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, находясь в самопровозглашенной Луганской народной республике, назвал интеграцию с Россией целью двух территорий, отметив, что она развивается и «наши друзья-россияне рядом».