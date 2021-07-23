Глава ДНР счел жалобу России в ЕСПЧ репутационным ударом по Украине

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин счел репутационным ударом по Украине жалобу, которую Россия направила против нее в Европейский суд по правам человека. Его цитирует Донецкое агентство новостей.

Речь идет о межгосударственной жалобе, которую Россия направила в европейский суд 22 июля. Она касается нарушений прав и свобод человека, произошедших после 2014 года на Украине, в том числе из-за конфликта в Донбассе. Всего Москва выдвинула 10 претензий к руководству Киева, среди которых — подавление свободы слова, отказ в правовой помощи следственным органам, дискриминация русских, нападения на дипломатические учреждения и лишение жителей Донбасса права на участие в выборах.

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«От предупреждений Россия перешла к активным действиям в правовом поле по защите соотечественников и русскоговорящих, проживающих на Украине», — сказал Пушилин. Он пояснил, что это только начало последствий, которые могут ждать страну из-за ее антироссийской политики.

Глава республики добавил, что поданный иск стал следствием недоговороспособности Украины, а также преступлений, совершенных Киевом в регионе. «Военные преступники, руководящие Украиной, должны понести соответствующее наказание за все свои злодеяния», — отметил он.

Ранее Украина усмотрела несостыковки в поданной против нее желобе. Власти указали, что Конвенция о правах человека, на основании которой выносит решение ЕСПЧ, не регулирует вопросы, которые были заявлены в жалобе. «На всякий случай: ни дипломатические представительства, ни следственные органы не имеют прав, предусмотренных Конвенцией», — заявил замминистра юстиции страны Иван Лищина.