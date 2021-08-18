Украине дадут миллиард долларов

В 2021 году Украина может получить от Международного валютного фонда (МВФ) около миллиарда долларов, сообщил Reuters заместитель главы Национального банка страны Сергей Николайчук. Такую же сумму Киеву дадут и в 2022 году, анонсировал он.

«В нашем прогнозе мы ставили около 1 миллиарда долларов в этом году и так же на следующий год. Мы ожидаем, что и в этом году мы можем получить транш, и в следующем году мы сможем продлить программу на шесть месяцев и получить ещё один транш», — сказал Николайчук, отвечая на вопрос, сколько страна сможет получить по итогам работы миссии МВФ в сентябре.

Ранее МВФ также принял решение о выделении средств на сумму в 650 миллиардов долларов, которое из постсоветских стран должно оказаться особенно выгодным для Украины и Таджикистана. Речь идет о дополнительных резервных активах (SDR), распределение станет рекордным за всю историю. На страны СНГ, Украину и Грузию придется 25 миллиардов долларов.

В июне президент Украины Владимир Зеленский жаловался, что фонд относится к Киеву несправедливо, выдвигая те же требования, что и другим странам, тогда как его страна «восьмой год находится в состоянии войны». Он подчеркивал, что продолжение сотрудничества страны с МВФ важно для экономической стабильности и инвестиционного климата государства, поскольку к программе фонда привязаны другие программы финансовой поддержки.