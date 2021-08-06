Рекордная помощь от МВФ окажется особенно выгодной для Украины

Решение Международного валютного фонда (МВФ) выделить дополнительные резервные активы (SDR) на сумму 650 миллиардов долларов окажется особенно выгодным для Украины и Таджикистана, если рассматривать постсоветские страны. Об этом говорится в отчете Renaissance Capital, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Такое распределение SDR станет рекордным за всю историю, оно по сути утроит объем этих активов в мире (на данный момент их только 318 миллиардов долларов). Раздача начнется 23 августа, на страны СНГ, Украину и Грузию придется 25 миллиардов долларов.

Международные резервы Таджикистана после получения средств вырастут на 19 процентов, а Украины — на 9 процентов. При этом для Киева, единственного имеющего опыт эффективной монетизации SDR, такая помощь снизит зависимость от МВФ в рамках текущего соглашения, поддержит государственные еврооблигации и курс гривны.

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Грузии, Молдавии и Армении распределение SDR также поможет, но в меньшей степени — прибавка в международных резервах составит 6-7 процентов, или 1,5-2 процента валового внутреннего продукта (ВВП).

Самая сложная ситуация с Белоруссией. В теории она может увеличить резервы на 12 процентов (страна имеет самые низкие в регионе резервы), но эксперты сомневаются, что помощь дойдет до Минска. Встреча лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской с президентом США Джо Байденом делает вероятными новые санкции или другой формат блокирования.

Также в докладе указано, что Россия, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан имеют солидные международные резервы и, по сути, в SDR не нуждаются. В теории все они или хотя бы одна Россия могли бы принять участие в распределении своей доли SDR в пользу более бедных стран. Однако получателем дополнительных средств может оказаться Украина, что вряд ли сделает возможным такой шаг со стороны Москвы, полагают эксперты.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата на Украине выросла до рекордного уровня, превысив 500 долларов в месяц. По этому показателю республика сопоставима с Южным, Приволжским и Северо-Кавказским федеральными округами России, а также с Белоруссией.