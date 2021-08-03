МВФ принял историческое решение для восстановления экономики после COVID-19

Международный валютный фонд (МВФ) принял историческое решение для восстановления экономики после пандемии коронавируса и выделил дополнительные резервные активы на сумму 650 миллиардов долларов. Заявление опубликовано на сайте организации.

Отмечается, что исполнительный совет 2 августа одобрил выделение специальных прав заимствования (SDR) — то есть безналичной расчетной единицы МВФ, стоимость которой ежедневно определяется относительно рыночного курса ключевых валют, на эквивалентную сумму для наращивания глобальной ликвидности.

Распределение начнется 23 августа для всех членов фонда пропорционально их квотам. 275 миллиардов долларов пойдут в поддержку развивающимся рынкам и странам с низким уровнем дохода.

«Это историческое решение — самое крупное выделение SDR в истории МВФ», — подчеркнула директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

Ранее Международный валютный фонд в докладе, посвященном восстановлению мировой экономики от последствий пандемии коронавируса, предсказал миру годы высоких цен и более стремительной, по сравнению с обычными уровнями, инфляции. По мнению авторов, новые проблемы могут быть вызваны дополнительными логистическими сбоями и ростом цен на жилье, а также девальвацией валют развивающихся стран, которая привете к удорожанию импорта в них.

