Миру предсказали годы высоких цен

Международный валютный фонд (МВФ) в свежем докладе, посвященном восстановлению мировой экономики от последствий пандемии коронавируса, предсказал миру годы высоких цен и более стремительной, по сравнению с обычными уровнями, инфляции. Документ опубликован на сайте организации.

До сих пор МВФ, как и другие финансовые институты, придерживался мнения, что нынешний рост инфляции является временным явлением и закончится вместе с ликвидацией последствий пандемии. На это указывали несколько факторов, среди которых отложенный спрос со стороны населения, сбои в цепочках поставок, тяжелая ситуация на рынке труда, а также меры поддержки от мировых правительств и центробанков, приведшие к активному росту денежной массы в обороте.

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Устранение этих факторов, как считается, приведет к нормализации общей ситуации в экономики и уровня инфляции. Однако в новом отчете МВФ высказывает опасения о том, что даже преодоление первичных последствий пандемии и снятие ограничений не решит проблему инфляции, которая по-прежнему останется на высоком уровне.

По мнению авторов, новые проблемы могут быть вызваны дополнительными логистическими сбоями и ростом цен на жилье, а также девальвацией валют развивающихся стран, которая привете к удорожанию импорта в них.

Позитивным фактором МВФ называет распространение прививок от коронавируса и активную вакцинацию населения. Однако авторы оговариваются, что возможное появление новых штаммов может замедлить восстановление или вовсе остановить его.

