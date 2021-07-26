Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди стран Европы

Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 стран Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование экспертов РИА Рейтинг.

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На первом месте оказался Казахстан. В пересчете на рубли там литр Аи-95 стоит 34,3 рубля. В России цена составила 49,1 рубля. Тройку замыкает Белоруссия с 58 рублями за литр. Самым дорогим литр бензина оказался в Нидерландах (162,3 рубля), Дании (150 рублей) и Португалии (147,8 рубля за литр).

Также выяснилось, что по доступности для населения Россия оказалась в середине списка, на 16-й позиции. Было подсчитано, что на среднюю зарплату россиянин может купить 1002,9 литра бензина. Самый высокий показатель продемонстрировал Люксембург (2570,3 литра).

Украина стала страной с самым недоступным бензином для населения в Европе. На среднемесячную зарплату гражданин страны может приобрести всего 380 литров топлива. Отмечается, что в то же время Украина занимает четвертое место по его дешевизне: литр бензина Аи-95 можно купить за 80,3 рубля. Тем не менее из-за низких зарплат у украинских граждан возникают трудности с доступностью бензина.

Справедливая цена

В Независимом топливном союзе (НТС) назвали справедливую цену на бензин в России. Она должна быть на 3-5 рублей выше текущей, заявил глава ассоциации Павел Баженов. Он отметил, что на рынке возникла критическая ситуация из-за низкий стоимости, 70 процентов операторов работают в убыток.

Оптовые цены, по которым производители продают бензин независимым компаниям, выше розницы, подчеркнул Баженов. «Запаса прочности у многих компаний уже нет. В угоду потребности перед выборами держать социальную цену в рамках инфляции, уничтожается целый сектор экономики», — добавил эксперт.

Бьет рекорды

21 июля цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла исторического максимума. По данным торгов на 21 июля, марка этого бензина стоила 59,85 тысячи рублей за тонну, что на 0,6 процента больше, чем днем ранее. Предыдущий максимум цены на Аи-95 был зафиксирован 3 июля 2020 года — 59,78 тысячи рублей за тонну. Также третий день подряд обновляет рекорды биржевой стоимости бензин Аи-92, стоимость тонны которого достигла 57,06 тысячи.

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

Позднее в Минэнерго отметили, что ситуация с биржевыми ценами на бензин в России не является чем-то неожиданным. Замглавы ведомства Павел Сорокин объяснил, что такая динамика оправдана рядом сезонных факторов, среди которых рост спроса на внутреннем рынке в сезон отпусков и ремонт нескольких нефтеперерабатывающих заводов. Свое влияние оказывает и восстановление различных секторов экономики, в том числе тех, которые касаются внутреннего туризма. Сорокин указал, что топливные компании поддерживают производство и поставки топлива на внутренний рынок на повышенном уровне. На стабилизацию биржевых цен министерство рассчитывает в конце текущего месяца.

Впрочем, рост цен на бензин является общемировым трендом. Особенно это наблюдается в странах, где правительство не регулирует стоимость топлива. Так, в США цены на бензин, по данным Управления энергетической информации страны, достигли 3,13 доллара за галлон. Последний раз такое фиксировалось в октябре 2014 года, писали «Известия».

Ждать ли снижения цены

19 июля вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заявил, что цены на бензин снизятся при условии укрепления рубля. Бизнесмен допустил, что если курс национальной валюты укрепится до 50 рублей за евро, то литр топлива будет стоить 20-30 рублей.

С Федуном не согласился руководитель НТС Баженов. Он считает, что цена на бензин зависит не только от курса рубля. Главный фактор — фискальный диспаритет, при котором нагрузка на внутренний рынок увеличивается, а нагрузка на экспорт падает.