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В Независимом топливном союзе назвали реальные причины высоких цен на бензин

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Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов не согласился с мнением вице-президента и совладельца «Лукойла» Леонидом Федуном. В разговоре с «Лентой.ру» эксперт заявил, что цена на бензин зависит не только от курса рубля, как ранее заявил основной акционер российской нефтяной компании.

Цена на топливо может снизиться только при укреплении национальной валюты, заявил вице-президент и совладелец «Лукойла» Леонид Федун. «Если евро будет стоить тоже 20 или 30 рублей. Даже если будет стоить 50, тогда бензин будет по 20 рублей», — заявил он.

При этом Федун подчеркнул, что в России валютный курс «работает только в сторону повышения».

Независимый топливный союз: Нетбэк, фискальная политика и регулировка цен — вот что влияет на стоимость топлива

Григорий Баженов в беседе с «Лентой.ру» назвал курс рубля лишь одной из переменных, которая влияет на внутренние цены на топливо. По его словам, когда разговор заходит о ценах на бензин, необходимо говорить о котировках.

«Смотрите, есть у вас компания, которая производит нефтепродукты. Она принимает решение — экспортировать нефтепродукты или поставлять их на внутренний рынок. Из чего она исходит. Из специальных индексов. Эти индексы называются нетбэки. Это формульные цены, которые позволяют вам понять, сколько должно стоить топливо на внутреннем рынке, чтобы вам было безразлично, куда его поставлять — на внутренний или внешний рынки. Если у вас нетбэк выше, чем цена внутреннего рынка, то вам выгоднее поставлять товар на экспорт, если ниже — то, наоборот, на внутренний. От этого как раз таки зависит объем предложения на внутреннем рынке», — объяснил эксперт.

Баженов пояснил, что нетбэк зависит от стоимости нефтепродуктов на мировом рынке и налоговой политики.

«Если у нас мировая цена растет, курс рубля ослабляется или снижается налоговая нагрузка на экспорт, и при этом растет на внутренний рынок, то нэтбэк будет расти. Если он будет выше внутренней цены, то она будет увеличиваться вслед за ним. Таким образом мы понимаем, что курс рубля — это лишь один из факторов. И считать, что если он укрепится, мы сможем решить все проблемы разом, нельзя», — сообщил специалист.

Он уточнил, что ключевой фактор, влияющий на цену на топливо — это не курс рубля, а фискальная политика. «У нас имеет место фискальный диспаритет. Это ситуация, когда у вас нагрузка на внутренний рынок увеличивается, а нагрузка на экспорт падает», — пояснил Баженов.

«В частности, у нас с 2014 по 2021 год акцизы на бензин и дизельное топливо выросли практически в три раза, и в общем-то план по росту этих акцизов заложен в налоговый кодекс. Они растут примерно на 4 процента каждый год. А если мы с вами возьмем экспортную пошлину, то увидим, что она снизилась на 95 процентов с 2014 года. Вы понимаете, какие у нас тут ножницы возникают. Понятно, что в такой ситуации поставлять на экспорт более выгодно», — рассказал эксперт.

Также важным моментом в вопросе формирования цен на топливо Баженов назвал регулировку цен. Он сообщил, что оптовая цена в России — нерегулируемая в отличие от розничной. «Это может показаться хорошим и замечательным, но на деле это плохо. Почему — потому что вы обречены на то, что цены у вас будут только расти», — разъяснил специалист.

По данным Росстата, с начала года бензин в России подорожал на 4,7 процента. Цены на АИ-92 14 июля достигли 56 179 рублей за тонну. Это стало третьим поставленным рекордом подряд вслед за показателями 13 июля (56 024 рубля за тонну) и 12 июля (55 720 рублей за тонну). Стоимость бензина АИ-95 14 июля достигла отметки в 59 433 рубля, что близко к рекордам лета 2020 года.

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