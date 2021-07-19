Россиян предупредили о дефиците валюты

Летом в России может начаться дефицит валюты, предупредил глава центра инвестиционного анализа ЦСР Даниил Наметкин. Его слова приводит РИА Новости..

Эксперт предполагает, что это может произойти на фоне увеличения покупок валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила. Но этот дефицит будет краткосрочным, уверен Наметкин. По этому правилу, если нефть Urals стоит дороже, чем указано в федеральном бюджете, Минфин направляет сверхдоходы на покупку валюты. В случае, если нефть оказывается дешевле, — продает.

В начале июля генеральный директор УК «Спутник — Управление Капиталом» Александр Лосев назвал «честный» курс рубля без учета валютных операций Минфина. По словам аналитика, без покупки валюты для ФНБ курс российской валюты находился бы в диапазоне 65-70 рублей за доллар.

Ранее стало известно, что министерство планирует с 7 июля по 5 августа направлять на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила по 13,5 миллиарда рублей ежедневно. Такие траты станут рекордными в 2021 году и поставят под угрозу курс рубля, поскольку рост спроса может привести к удорожанию иностранной валюты. Совокупный объем средств достигнет 296 миллиардов рублей по сравнению с 220,9 миллиарда месяцем ранее.