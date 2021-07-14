Экономист спрогнозировал доллар по 70 рублей

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов спрогнозировал курс доллара по 70 рублей к осени. Его слова передает агентство «Прайм».

Экономист напомнил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) России полностью отказался от доллара в своем балансе. Экспортная выручка нефти и газа будет конвертироваться в другие валюты, и это станет постоянным источником давление на курс доллара к рублю, отметил он.

Также Тузов указал на то, что на данный момент нефть марки Brent торгуется по ценам апреля 2019 года, когда курс был на уровне 65 рублей за доллар. «Однако принимая во внимание уровень мировой инфляции, уровень в 70 рублей за доллар выглядит более вероятным», — заключил эксперт.

Ранее аналитик Александр Лосев назвал «честный» курс рубля без учета валютных операций Минфина. По его словам, без покупки валюты для ФНБ курс находился бы в диапазоне 65-70 рублей за доллар.