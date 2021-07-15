Названа лучшая валюта для сбережений

Эксперт по фондовому рынку назвал доллар лучшей валютой для сбережений в ближайший год

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин назвал доллар лучшей валютой для сбережений в среднесрочной перспективе 6-12 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, охраняющаяся продолжительное время высокая инфляция в США может привести к ослаблению по отношению к доллару большинства валют развивающихся рынков, включая рубль.

Эксперт добавил, что в настоящее время рубль выглядит относительно сильно благодаря высоким ценам на нефть и другие сырьевые товары. «В то же время остальные валюты на данных по инфляции в США снизились к доллару, так как инфляционное ускорение увеличивает вероятность более раннего старта ужесточения монетарной политики ФРС», — отметил он.

По словам Бабина, если инфляция в США в последующие месяцы будет оставаться высокой, в определенный момент может произойти «глубокое разочарование» участников рынков, которое способно привести к сильному снижению валют развивающихся стран к доллару.

«В этом случае рубль покажет опережающие темпы ослабления вместе с развивающимися валютами, которые наиболее чувствительны к изменению глобальных денежно-кредитных условий», — добавил эксперт.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов спрогнозировал курс доллара по 70 рублей к осени. Экономист напомнил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) России полностью отказался от доллара в своем балансе. Экспортная выручка нефти и газа будет конвертироваться в другие валюты, и это станет постоянным источником давления на курс доллара к рублю, отметил он.

