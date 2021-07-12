Деньги из главной кубышки России собрались пустить на самолеты

Деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ), который называют главной кубышкой России, решили пустить на строительство самолетов. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ». Речь идет по крайней мене о 1,5 триллиона рублей: на эти деньги до 2030 года хотят построить 735 гражданских судов.

Газета сообщает, что российский Минпромторг подготовил план создания линейки «конкурентоспособной продукции авиационной промышленности». На его реализацию с 2021 по 2030 год потребуется 1,84 триллиона рублей, большую часть суммы хотят взять именно из ФНБ. Планируется построить Ил-114, МС-21 и «Байкал», Sukhoi Superjet 100, L-410 и несколько типов вертолетов.

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В Минпромторге считают, что таким образом получится обеспечить закупку российских самолетов авиакомпаниями с госучастием. А суммарные поступления от налогов и сборов к концу программы оценивают в 450 миллиардов рублей.

Авиастроение может оказаться не единственной отраслью, на развитие которой выделят деньги из фонда. В конце мая стало известно, что российские власти выбрали несколько претендентов на деньги из ФНБ. Речь идет о развитии автомобильных дорог, железнодорожных путей, обновлении вагонов метро и ЖКХ. Например, деньги может получить проект развития Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Также в списке потенциальных получателей — проекты дороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань и скоростной трассы от Казани до Екатеринбурга. Средства могут выделить также «Трансмашхолдингу» на обновление вагонов метро в Санкт-Петербурге. Еще среди претендентов — Фонд реформирования ЖКХ и проект Минэкономразвития по развитию Ангаро-Енисейского макрорегиона.

В июне о раскупоривании кубышки говорил президент Владимир Путин. «Сотни миллиардов рублей направлены уже на инфраструктурные проекты», — подчеркнул он, добавив, что средства стараются направлять на те проекты, которые являются окупаемыми. «И с экономической точки зрения, и в интересах государства это правильный подход», — считает он. Путин еще раз указал, что средства уже выделяются и будут выделяться в будущем.