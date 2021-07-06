Главная российская кубышка избавилась от доллара

Минфин избавил главную российскую кубышку, суверенный Фонд национального благосостояния (ФНБ) от доллара, распродав номинированные в американской валюте активы, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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«Минфин России информирует о завершении 5 июля 2021 года конверсионных операций, необходимых для приведения фактической структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре. В результате данных операций из структуры средств ФНБ исключен доллар, доля фунта стерлингов сокращена до 5%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля безналичного золота — 20,2%», — говорится в сообщении.

Минфин конвертировал лежащие на валютных счетах в Центробанке средства, а также 31,6 миллиарда рублей, зачисленные в бюджет 21 июля.

По состоянию на 1 июля, объем средств ФНБ равнялся 13,575 триллиона рублей, что на 363 миллиарда меньше, чем было месяцем ранее. Ликвидная часть фонда при этом равняется 8,313 триллиона рублей, что составляет 7,2 процента ВВП.

ФНБ является частью золотовалютных резервов, находящихся под управлением Центробанка. Он пополняется за счет поступления нефтегазовых сверхдоходов. В начале июня министр финансов Антон Силуанов заявил, что фонд в течение месяца избавится от долларовых активов в своей структуре во избежание санкционных рисков.