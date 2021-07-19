Нефть подешевела до рекордного уровня

Цена на нефть сорта Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE. Это стало рекордно низким уровнем более чем за месяц, с 11 июня.

К моменту подготовки материала цена сентябрьского фьючерса составляла 71,61 доллара за баррель. На минимуме нефть дешевела до 71,46 доллара за баррель. Стоимость WTI опускалась ниже 70 долларов за баррель.

18 июля участники ОПЕК+ договорились об увеличении объемов добычи нефти до конца года на 0,4 миллиона баррелей в сутки, начиная с августа. До конца 2022 года они продлили соглашение о регулировании, ограничивающее добычу. Ранее договоренностям мешала позиция ОАЭ, но страна согласилась не препятствовать консенсусу в обмен на увеличение своей квоты. Перспективы срыва сделки вызывали опасения у экспертов, ожидавших новой ценовой войны.

В России добыча нефти выйдет на докризисный уровень в мае 2022 года, заявил российский вице-премьер Александр Новак. Он объяснил, что увеличение добычи намечено на второе полугодие, базовый уровень вырастет на 150 тысяч баррелей в сутки.

